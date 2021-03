A pandemia do coronavírus retardou em mais de uma geração o período necessário para se alcançar a igualdade entre mulheres e homens, de acordo com o estudo anual do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), que será publicado na quarta-feira.



O relatório demonstra fortes disparidades entre um país e outro, mas ainda seriam necessários 135,6 anos para alcançar a igualdade absoluta em todo o mundo.