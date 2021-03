"Game of Thrones" chegará à Broadway em 2023

"Game of Thrones" está indo para a Broadway, anunciou a equipe de produção do espetáculo nesta terça-feira (30), que tem planos de trazer os personagens-chave dos livros e da série de sucesso aos palcos do teatro em 2023.



George R.R. Martin, autor da saga literária, colabora na peça com o dramaturgo britânico Duncan MacMillan e o diretor Dominic Cooke.



A peça acontecerá durante "um momento crucial na história da série", disse a equipe, que inclui os produtores Simon Painter, Tim Lawson e Jonathan Sanford, que apresentaram "The Illusionists" na Broadway em 2014, em um comunicado.



A história será baseada no torneio de Harrenhal.



"Nosso sonho é trazer Westeros para a Broadway, ao West End, para a Austrália e, eventualmente, para um palco perto de você", disse Martin em um comunicado, referindo-se ao mundo fictício onde a história se passa.



Este projeto, que apresentará "muitos dos personagens mais icônicos e conhecidos" dos livros e da série - que teve oito temporadas entre 2011 a 2019 - foi iniciado antes da pandemia, de acordo com Martin.



Vários projetos relacionados a Game of Thrones estão em andamento, como "House of the Dragon", que se passa 300 anos antes da história apresentada na série de sucesso da HBO e deve ir ao ar no canal por assinatura em 2022.



Martin também colabora em projetos relacionados a seus outros livros, como "Sandkings" para a Netflix.



Os fãs temem que a atenção do autor de 72 anos esteja muito dividida para encerrar seu ciclo literário de "Game of Thrones", que já foi superado pela série de televisão.



Quase 10 anos se passaram desde que o volume mais recente da obra, "A Dança dos Dragões", foi publicado.



