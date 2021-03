Alemanha impõe restrições à vacina da AstraZeneca a menores de 60 anos

A Alemanha vai reservar a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 às pessoas maiores de 60 anos depois de vários casos de formação de coágulos sanguíneos, anunciaram nesta terça-feira (30) os Ministérios da Saúde regionais e federal.



No entanto, os menores de 60 anos que quiserem poderão decidir tomar a vacina, mas só depois de "consultar um médico que pratique a vacinação (...) e uma análise personalizada dos riscos", destacaram os ministros das 16 regiões alemãs e o ministro federal, em um comunicado ao fim da reunião.



Os menores de 60 anos que já receberam a primeira dose dessa vacina poderão decidir: se vacinar com a segunda dose ou aguardar a recomendação da comissão de vacinação (STIKO) sobre o assunto, que em princípio chegará no final de abril.



A chanceler Angela Merkel e o ministro da Saúde, Jens Spahn, devem dar uma entrevista coletiva mais tarde sobre o assunto.



A STIKO havia anunciado anteriormente sua decisão de "recomendar a vacina AstraZeneca apenas para pessoas com mais de 60 anos de idade".



A decisão se baseia "nos dados disponíveis que mostram o aparecimento incomum, mas muito grave, de trombos como efeito colateral", que afetam "principalmente pessoas com menos de 60 anos entre 4 e 16 dias após a vacinação", disse ele.



No início desta terça-feira, as cidades alemãs de Berlim e Munique anunciaram a suspensão da inoculação da vacina AstraZeneca para menores de 60 anos, "por precaução", enquanto se aguarda as recomendações do governo.



Vários países suspenderam o uso, total ou parcial, dessa vacina após a detecção de casos graves de coágulos sanguíneos.



O Instituto Médico Paul-Ehrlich, que assessora o governo sobre vacinas, está examinando 31 casos de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas com o imunizante AstraZeneca na Alemanha, informou a revista Spiegel nesta terça-feira.



Quase todos os casos envolvem mulheres jovens ou de meia-idade.



Seguindo as recomendações da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), a Alemanha retomou o uso da vacina em todas as faixas etárias em meados de março.