Chefe da OMS pede investigação mais profunda sobre hipótese de fuga do vírus de laboratório chinês

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu nesta terça-feira (30) uma nova investigação sobre a hipótese de uma fuga do vírus da covid-19 de um laboratório na China e criticou a falta de acesso dos especialistas aos dados.



Embora os cientistas, que investigaram a origem do vírus na China em janeiro e fevereiro, estimem que essa possibilidade seja a menos provável, "isso requer mais investigações, provavelmente com novas missões com especialistas, o que estou disposto a implantar", assegurou.



Na apresentação oficial do relatório conjunto dos especialistas da OMS e de cientistas chineses sobre a origem do vírus, o chefe da instituição disse que a investigação permitiu avançar no conhecimento "de forma importante", mas que gerou "outras questões que precisam de outros estudos".



O informe, ao qual a AFP teve acesso na segunda-feira (29), considerava que era "extremamente improvável" que o coronavírus se deva a um acidente, ou a um vazamento de patógenos de um laboratório.



Nesta terça, porém, o doutor Tedros pediu una investigação mais profunda desta hipótese com "especialistas".



O chefe da OMS disse ainda que a equipe internacional de especialistas sinalizou ter tido "dificuldades" para "ter acesso aos dados originais", durante a estada na China.



"Espero que novos estudos colaborativos estejam baseados em compartilhar os dados de uma forma mais ampla e rápida", acrescentou.