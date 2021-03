Igreja na Holanda que desafiava restrições contra a COVID-19 sofre explosão

(foto: AFP / ROBIN UTRECHT / ANP / Robin Utrecht)

A polícia holandesa investiga, nesta terça-feira (30/03), umaem uma igreja perto de Roterdã, que abriu suas portas no fim de semana passado, desafiando as restrições para combater a pandemia da COVID-19.Moradores de Krimpen aan den Ijssel ouviram uma forte explosão por volta das 4h30 (23h30 em Brasília), na igreja Mieraskerk, onde um jornalista que tentava cobrir no domingo ado local de culto foi atacado por fiéis."Ninguém ficou ferido na explosão, mas ado prédio foi danificada", disse a polícia no Twitter, acrescentando que uma investigação foi aberta.Segundo a imprensa holandesa, a polícia acredita que a explosão tenha sidopor fogos de artifício.Centenas de fiéis compareceram a uma missa no domingo, na igreja Krimpen, perto da cidade portuária de Roterdã, apesar das restriçõespelas autoridades que limitaram as reuniões a menos de 30 pessoas.Devido às leis de liberdade religiosa, o governo holandês não podenas igrejas, nem impor multas.Um repórter do RTV Rijnmond, que foi à igreja no domingo, disse que foi, com chutes e empurrões.Na cidade de Urk (centro), outro jornalista do tabloide PowNed foipor um carro no domingo, quando tentava entrevistar pessoas na saída da igreja de Sionkerk.