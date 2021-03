Banco do Japão não deve abordar diretamente questões ambientais neste momento

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) não deve abordar diretamente questões ambientais, como mudança climática ou energia renovável, pelo menos neste momento, segundo o presidente da entidade, Haruhiko Kuroda.



"A postura básica do banco é de apoiar os esforços de promoção de mudanças econômicas por meio de condições monetárias acomodatícias", disse Kuroda, respondendo a uma pergunta em um evento online.



No evento, um economista havia citado o exemplo do Banco Central Europeu (BCE), que recentemente decidiu investir em um fundo de títulos verdes lançado pelo Banco de Compensações Internacionais.