Canadá recomenda vacina da AstraZeneca apenas para maiores de 55 anos

Um comitê científico que assessora o governo canadense sobre as vacinas contra a covid-19 recomendou nesta segunda-feira (29) que se interrompa a aplicação do imunizante da AstraZeneca em pessoas menores de 55 anos, disse à AFP uma fonte governamental.



As províncias de Manitoba e Quebec foram as primeiras a atender à recomendação do Comitê Assessor Nacional sobre Imunização e Saúde (NACI), tomada depois da publicação de várias informações de pessoas que tiveram coágulos sanguíneos após tomarem a vacina em outros países.



Os médicos do comitê deveriam dar mais informações ao longo da tarde.



"Até agora, não houve casos (de coágulos) reportados no Canadá", informou a agência de saúde pública canadense em um comunicado. "No entanto, através da nossa colaboração internacional, a Health Canada soube que se registraram casos adicionais destes eventos na Europa".



O comitê já pediu anteriormente este mês que fossem aplicadas as vacinas da AstraZeneca apenas em pessoas com idades entre 18 e 64 anos, embora depois tenha revisado sua recomendação para incluir pessoas de 65 anos ou mais.



O Canadá deve receber nesta terça-feira 1,5 milhão de doses da AstraZeneca procedentes dos Estados Unidos, que ainda deve aprovar seu uso doméstico.



Além disso, o país encomendou 20 milhões de doses de vacinas do laboratório anglo-sueco, bem como outros dois milhões de doses da mesma vacina, elaborada pelo Instituto Serum da Índia.



A vacina da AstraZeneca sofreu vários reveses, com o Reino Unido - onde foi desenvolvida - apoiando incondicionalmente seu uso, a África do Sul rejeitando-a e mais de uma dezena de países suspendendo sua aplicação em meados de março antes de restabelecê-la de novo impondo, em alguns casos, limites de idade.