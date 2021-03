O ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, anunciou inesperadamente sua renúncia nesta segunda-feira (29), horas depois de o chanceler Ernesto Araújo anunciar sua decisão de deixar o cargo.



Somada à do general Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde, há duas semanas, esta é a terceira renúncia de um membro-chave do governo de Jair Bolsonaro na fase mais aguda da pandemia do coronavírus.