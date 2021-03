O Banco Mundial melhorou sua previsão econômica para a América Latina e o Caribe em 2021, com um crescimento projetado de 4,4% frente aos 4,0% estimados ao final do ano passado, informou nesta segunda-feira (29) o organismo multilateral, instando aproveitar a recuperação para reestruturar "setores-chave".



A pandemia de covid-19 fez encolher o Produto Interno Bruto (PIB) da América Latina e do Caribe (exceto na Venezuela) 6,7% em 2020, uma diminuição inferior aos 7,9% previstos meses atrás, disse o BM em seu último relatório semestral, no qual destacou a "oportunidade" que esta recuperação oferece para fazer "uma transformação significativa em setores-chave" como o energético.