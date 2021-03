Rússia está preocupada com número crescente de vítimas civis em Mianmar

A Rússia expressou nesta segunda-feira (29) seu descontentamento e preocupação com o crescente número de civis mortos em Mianmar, onde a repressão da Junta golpista matou mais de cem pessoas neste fim de semana.



"Estamos muito preocupados com o aumento do número de vítimas civis", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, a repórteres.



"Temos relações antigas e construtivas com Mianmar, o que não quer dizer que apoiamos os trágicos acontecimentos que estão ocorrendo" acrescentou.



A Rússia é vista como um dos países que mantém relações com a Junta militar que detém o poder após o golpe de Estado de fevereiro, apesar da sangrenta repressão militar às manifestações de rua.



O chefe da Junta, o general Min Aung Hlaing, jantou no sábado com o vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexandre Fomin.



Fomin também compareceu ao desfile militar realizado no mesmo dia, em comemoração ao Dia das Forças Armadas birmanesas.



Em um comunicado na sexta-feira, Fumin disse que Mianmar é um "aliado confiável e parceiro estratégico" no Sudeste Asiático e que deseja "aprofundar" a cooperação militar bilateral.



Nesta segunda-feira, os manifestantes birmaneses voltaram às ruas, apesar da repressão sangrenta no fim de semana, condenada pela comunidade internacional.



No sábado, houve pelo menos 107 mortes, algumas delas crianças, o dia mais sangrento desde que os protestos começaram após o golpe.



Estima-se, no entanto, que o saldo real de vítimas do fim de semana seja muito superior ao que se confirmou até agora.