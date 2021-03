Navio que bloqueia Canal de Suez foi parcialmente liberado

Uma empresa de serviços do Canal de Suez informou nesta segunda-feira, 29, que conseguiu deixar o navio porta-contêineres Ever Given "parcialmente" em posição de flutuação. A companhia, no entanto, não deu detalhes sobre quando a embarcação, que bloqueia o canal há seis dias, seria completamente desencalhada.



A liberação parcial ocorreu após esforços para empurrar e puxar o navio com dez rebocadores, quando a lua cheia trouxe a maré da primavera, disse a empresa Leth Agencies. No entanto, dados de satélite do MarineTraffic.com mostram que a proa da embarcação continua presa na margem leste do canal.



Um piloto de alto escalão da autoridade do canal, falando sob a condição de anonimato, confirmou que o navio tinha sido parcialmente colocado em posição de flutuação e disse que os trabalhadores ainda tentam desencalhar a proa.



O bloqueio causado pelo Ever Given no Canal de Suez causa prejuízos de cerca de US$ 9 bilhões por dia no comércio internacional. Mais de 300 embarcações aguardam a remoção do navio para passar pelo canal.