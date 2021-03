Mala com 185 tartarugas escondidas é descoberta no aeroporto de Galápagos

(foto: REPRODUÇÃO/TWITTER @AMBIENTE_EC )

Representantes do aeroporto e do Parque Nacional de Galápagos (PNG) identificaram em uma mala 185 exemplares de tartarugas, das quais 10, que seriam levadas do arquipélago para o continente,no Twitter o Ministério do Meio Ambiente do Equador.As ilhas Galápagos ficam a 1.000 km da costa equatoriana e possuem flora e fauna únicas no mundo. Segundo o ministério, a descoberta ocorreu "durante umade rotina do @aerogalapagos e do @parquegalapagos". A polícia e a promotoria investigam o caso., que serviu de laboratório natural para o o cientista inglês Charles Darwin para sua teoria sobre a evolução das espécies, tem o nome das gigantescas tartarugas que vivem na região."A idade dasnão supera três meses de vida e sua carapaça é extremamente jovem para determinar a ilha de onde foram retiradas", afirmou o Aeroporto Ecológico de Galápagos em um comunicado.A nota afirma que "as espécies estavam envolvidas em plásticos e 10 não sobreviveram".O ministro Marcelo Mata fez uma crítica no Twitter a "esses crimes contra a fauna silvestre e o patrimônio natural dos equatorianos", e disse confiar em que os fatos"serão punidos com todo o rigor, conforme as normas vigentes".O tráfico de fauna silvestre é um crime com pena de um a três anos de prisão no Equador. As tartarugas gigantes chegaram há cerca de 3 milhões de anos àquela regiãono Pacífico.