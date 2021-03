Cansados da pandemia, músicos transformam vitrine em Nova York em palco

Depois de um ano das luzes das salas de concerto apagadas e dos cenários transferidos para o mundo virtual, uma vitrine vazia em Nova York oferece um raio de esperança para artistas e público ansiosos para ouvir música ao vivo.



Músicos de todos os gêneros estão participando em concertos improvisados para pequenos sortudos no Upper West Side de Manhattan: em uma recente manhã as notas de Beethoven e Debussy harmonizavam com a trilha sonora de uma cidade dominada por buzinas, trabalhadores nas ruas e o som dos pombos.



Foi a primeira vez em um ano que o violoncelista Michael Katz conseguiu tocar com um acompanhamento de piano; Spencer Myer tocou em um piano branco Steinway, uma experiência, disse, pela qual músicos em todo o mundo estavam "ansiosos".



"Realmente necessitamos de uma relação recíproca", disse Katz. "Poder trazer a música para as pessoas como fizemos hoje é algo realmente único e especial".



"Tentamos ter um pouco de tudo ... de músicos clássicos a artistas da Broadway, jazz, tivemos improvisadores experimentais", diz Kate Sheeran, que dirige o Kaufman Music Center, que idealizou a iniciativa "Musical Storefronts" ("Vitrines Musicais).



A localização dos shows não é divulgada - os organizadores querem evitar grandes multidões devido ao distanciamento social - mas a série de concertos, que começou no inverno (hemisfério norte), seguirá até a primavera. Assim, as pessoas podem ser surpreendidas com um espetáculo andando pela rua.



- Água, comida e música -



A principal cidade dos Estados Unidos foi vítima da rápida propagação da covid-19 há mais de um ano, com mais de 30.000 mortes e muitos mais que tiveram suas vidas abaladas.



Entre os mais atingidos estão os músicos, que tiveram que se limitar a apresentações virtuais ou aulas online, enquanto a pandemia provocou o cancelamento de shows e fechou auditórios, alguns para sempre.



"Nossa indústria tem sido realmente devastada, especialmente os artistas de palco, suas vidas têm sido duramente impactadas", disse Sheeran a AFP.



A campanha de vacinação em Nova York começou há alguns meses e já tem mais de dois terços dos adultos vacinados com pelos menos uma dose. Entre eles estão músicos ansiosos para voltar aos palcos.



"Uma das lições da pandemia é simplesmente quanto apetite e necessidade as pessoas têm por música, teatro, dança e qualquer tipo de arte ao vivo que você possa testemunhar pessoalmente", diz Katz.



"É algo que as pessoas necessitam, na mesma medida que necessitam de água e comida. Não é somente entretenimento, não é somente uma mercadoria".



STEINWAY MUSICAL INSTRUMENTS