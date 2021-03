Ao menos 25 pessoas morreram no desabamento de um edifício em um bairro popular do Cairo, informou neste domingo o jornal estatal Al Ahram, enquanto prosseguem as operações de resgate.



As forças de proteção civil retiraram mais corpos dos escombros e o balanço da tragédia subiu para 25 vítimas fatais e 75 feridos.



O balanço de sábado mencionava 18 mortos.



Vários prédios desabaram no Egito nos últimos anos, devido à sua idade e ao desrespeito à legislação urbanística.