Ministério Público do Panamá pede julgamento de ex-presidente por lavagem de dinheiro

O Ministério Público do Panamá solicitou a abertura de um julgamento contra o ex-presidente Ricardo Martinelli e outras 24 pessoas por lavagem de dinheiro no caso da suposta compra irregular de um grupo editorial durante o seu governo (2009-2014).



Segundo a lista dos envolvidos, divulgada neste sábado pela imprensa local, o ex-presidente é um dos implicados no caso, conhecido como "New Business". A investigação da Justiça busca determinar como ocorreu a compra da Editora Panamá América S.A (Epasa) em 2010, na qual se presume o uso de dinheiro público.



"A investigação estabeleceu que foram transferidos, por meio de um esquema complexo, 43.912.828 dólares para a compra de um meio de comunicação social", informou o MP. "Desse montante, foram recuperados 9.200.000 dólares em ações, as quais foram remetidas ao Tesouro Nacional."



A lista do MP inclui o ex-vice-presidente Felipe Virzi, que exerceu o cargo no governo de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), e empresários vinculados a outros escândalos de corrupção durante o governo Martinelli. O ex-presidente deve enfrentar em junho outro julgamento, por escutas ilegais durante o seu governo.