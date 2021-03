Extremistas tomam a cidade de Palma no norte de Moçambique

A cidade de Palma, no nordeste de Moçambique, caiu nas mãos de extremistas que a cercaram desde quarta-feira passada, informaram fontes das forças de segurança nesse sábado (27).



"As forças governamentais se retiraram de Palma, assim que a cidade foi tomada de fato pelos grupos armados extremistas", afirmou um fonte à AFP.



Outra fonte confirmou que os insurgentes assumiram o controle da cidade, mas disse que os combates continuavam na região.



A localidade fica a 10 quilômetros de uma enorme refinaria de extração de gás do grupo francês Total.



Em seu ataque mais próximo da refinaria de gás, nos três anos de insurgência, os extremistas atacaram esta cidade da província de Cabo Delgado, obrigando a fuga de 200 pessoas, incluindo estrangeiros, de um hotel onde estavam refugiados desde quarta-feira.



Alguns trabalhadores estrangeiros morreram em uma emboscada durante a operação de resgate dos militares, indicaram fontes das forças de segurança e alguns sobreviventes.