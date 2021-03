Governo filipino determina confinamento de 24 milhões de pessoas para frear contágios

O governo das Filipinas ordenou o confinamento de 24 milhões de pessoas na capital Manila e sua região, no momento em que os contágios pelo novo coronavírus aumentam e os hospitais da cidade estão próximos do colapso.



As restrições afetam o coração econômico do país, que concentra 20% de sua população, no momento em que as variantes mais contagiosas do vírus se acentuam.



"O vírus é o inimigo, não o governo", afirmou o porta-voz do governo, Harry Roque, ao anunciar o confinamento de pelo menos uma semana e que começará na segunda-feira.



"E quando ficamos em casa, esperamos que as taxas de infecção registrem queda. O governo está disposto a oferecer ajuda", completou.



Neste sábado foram registradas 9.595 novas infecções no país, a maior taxa diária desde o início da pandemia, e o número total de contágios no país alcança 712.000.



A partir de segunda-feira, a população afetada por esta medida trabalhará de casa, exceto os setores essenciais, e o transporte público será suspenso.



A região terá um toque de recolher entre 18H00 e 5H00 e muitos estabelecimentos comerciais permanecerão fechados.