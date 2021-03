A situação do uso da vacina AstraZeneca

Um resumo da situação das campanhas de imunização com a vacina anti-covid da AstraZeneca, que foram suspensas temporariamente em vários países por suspeitas de efeitos colaterais com trombose e coágulos sanguíneos.



O fármaco criado pelo laboratório anglo-sueco e por cientistas da universidade britânica de Oxford continua sendo, no entanto, a vacina anti-covid mais utilizada no mundo, de acordo com uma base de dados da AFP, que utiliza fontes oficiais.



- Vacinação suspensa -



A Noruega anunciou na sexta-feira a prorrogação até 15 de abril da suspensão do uso da vacina, por considerar necessário aprofundar a análise de eventuais efeitos colaterais após a detecção de uma combinação de sintomas atípicos de coágulos sanguíneos, hemorragia e queda de plaquetas no sangue em algumas pessoas vacinadas de menos de 55 anos, e até então em boa saúde.



Não foi estabelecido até agora nenhum vínculo dos efeitos com a vacina da AstraZeneca, mas uma equipe médica norueguesa afirma ver nestes casos, raros mas graves, a consequência de uma "poderosa resposta imunológica" gerada pelo fármaco.



A Dinamarca decidiu na quinta-feira prolongar por três semanas a suspensão para excluir qualquer vínculo entre os coágulos sanguíneos e a administração da vacina.



- Reservada aos mais velhos -



A Suécia anunciou na quinta-feira a retomada da vacinação com o fármaco da AstraZeneca para pessoas com mais de 65 anos, mas mantém a suspensão para os mais jovens, à espera de mais informações sobre os eventuais riscos.



Finlândia e Islândia fizeram anúncios similares na quarta-feira, autorizando a vacina para pessoas com mais de 65 e 70 anos, respectivamente.



No momento, a França limita a vacinação das pessoas com mais de 55 anos.



- Retomada da vacinação -



Após a opinião favorável da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), anunciada em 18 de março e que considerou a vacina da AstraZeneca "segura e eficaz", a maioria dos países europeus que suspenderam o seu uso retomaram as campanhas a partir do dia seguinte.



Este foi o caso da Itália e Alemanha. Na Espanha, a idade máxima para receber a vacina foi elevada de 55 a 65 anos.



Fora da Europa, os países que suspenderam temporariamente as doses da AstraZeneca, retomaram a vacinação após a opinião favorável da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 19 de março.



A OMS considera que os benefícios da vacina superam os riscos.



- A vacina mais usada -



Apesar das críticas e das dificuldades de abastecimento, além dos temores por efeitos colaterais, a vacina é administrada em mais de 100 países ou territórios.



Nenhuma de suas concorrentes chega perto. A vacina, barata, é utilizada tanto em países ricos (Reino Unido, União Europeia) como em países pobres.



Isto se explica pelo fato de que a AstraZeneca é a principal fornecedora do sistema Covax de entrega de vacinas anti-covid aos países mais pobres. A vacina também é utilizada na Índia.



