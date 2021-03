Presidente salvadorenho promete investigar toda morte violenta

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou nesta sexta-feira (26) que, diante da redução dos homicídios no país, mais recursos serão destinados à investigação de todas as mortes violentas, a fim de evitar a impunidade.



"A partir de agora, como o número (de homicídios) caiu, vamos investigar cada caso de homicídio", declarou o presidente em comunicado para a imprensa.



Bukele explicou que a notável queda nos números de homicídios atualmente registrados vai permitir a destinação de mais recursos humanos e materiais para o trabalho investigativo, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, quando, dado os elevado número de homicídios, era "impossível" para as autoridades resolver cada caso, apesar de investigá-los.



"Agora que os homicídios foram reduzidos, temos que iniciar uma nova estratégia", explicou Bukele, observando que um moderno Centro de Pesquisa Forense será concluído em breve e terá a mais recente tecnologia para balística, DNA e outros testes de investigação contra o crime.



"Tivemos excelentes resultados (contra a violência homicida), mas é hora de uma nova visão onde possamos ver não só diminuir o número de homicídios, mas também encontrar os assassinos", completou.



Em 2018, El Salvador teve 3.347 homicídios, uma taxa de 50 homicídios por 100.000 habitantes.



Bukele assumiu a presidência em junho de 2019, e naquele ano os registros oficiais indicavam que o país teve 2.404 homicídios e uma taxa de 36 homicídios por 100 mil habitantes, segundo dados oficiais.



No final de 2020, esses números foram reduzidos novamente, quando foram registrados 1.322 homicídios naquele ano, a uma taxa de 20 homicídios por 100 mil habitantes.



Para promover a estratégia de investigação de homicídios, o presidente nomeou Gustavo Villatoro como o novo ministro da Justiça e Segurança, em substituição a Rogelio Rivas.



O presidente disse ainda que também serão investigados os casos de desaparecidos no âmbito da violência criminal em cada um deles, embora não tenha mencionado cifras sobre o problema.