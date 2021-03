Peru inicia distribuição de cédulas e máscaras para eleições de abril

O Peru iniciou nesta sexta-feira (26) a distribuição de 375 toneladas de material eleitoral e de prevenção da covid-19 em todo seu território, iniciando os preparativos para as eleições gerais de 11 de abril, no momento em que a pandemia se agrava no país.



Cédulas de votação, urnas, listas e máscaras para os civis que fiscalizam as mesas de votação fazem parte do volumoso material transportado por caminhões de Lima às diferentes regiões do país, sob proteção policial.



"Foram impressas cerca de 25 milhões de cédulas de voto", disse à AFP Gustavo García, gerente do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE) no principal armazém da entidade em Lurín, ao sul de Lima.



Segundo García, são cerca de 375 toneladas de materiais que serão entregues, em alguns casos, por meio de canoas ou animais de carga para chegar a destinos às vezes remotos do território peruano.



"Temos que chegar até o último canto do nosso país", disse o encarregado, enquanto dezenas de trabalhadores com máscaras e escudos faciais embalavam os materiais.



O Peru realizará eleições em 11 de abril para eleger o sucessor do presidente interino, Francisco Sagasti, e renovar o Congresso de 130 parlamentares.



Dezoito candidatos disputam a Presidência em eleições que prometem ser acirradas, já que nenhum candidato passa de 15% nas pesquisas e os indecisos estão em torno de 30%.



Se nenhum dos candidatos ultrapassar 50% dos votos, um segundo turno está previsto para 6 de junho.



A campanha foi marcada pela apatia em meio a uma pandemia que não dá trégua no Peru, onde as mortes somam mais de 50.000 e as infecções, 1,5 milhão.