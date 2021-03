Wall Street recupera o ânimo e fecha em alta

A bolsa de Nova York recuperou o ânimo nesta sexta-feira (26), com uma maior confiança na reabertura da economia americana, e o Dow Jones e o S&P; alcançaram novos recordes.



O índice principal Dow Jones subiu 1,39% a 33.072,88 pontos. Enquanto isso, o índice tecnológico Nasdaq subiu 1,24%, a 13.138,72 unidades. E o S&P; 500 subiu 1,66%, a 3.974,54.



"Este período de dúvida e rotação (de carteiras) que se impôs desde fevereiro chegou ao fim", avaliou Karl Haeling, da LBBW.



A bolsa não vai operar em 2 de abril, mas o mercado de obrigações estará aberto por meia jornada antes do fim de semana da Páscoa.



Na semana, o Dow Jones e o S&P; 500 subiram 1,36% e 1,57%, respectivamente. Enquanto isso, o Nasdaq, embora tenha recuperado o terreno perdido durante várias sessões, fechou em baixa de 0,57%.



Com a campanha de vacinação de vento em popa nos Estados Unidos, "a economia avança mais rápido para uma abertura", afirmou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.