Imagens raras de uma fêmea de leopardo de Amur e seus filhotes na Rússia

Uma fêmea de leopardo Amur e seus filhotes, a espécie mais rara de felinos grandes do mundo, passaram por uma câmera escondida na Rússia, deixando um raro retrato de família desses animais em extinção.



Os quatro leopardos de Amur, batizados em homenagem ao rio que corre entre a Rússia e a China, foram filmados em um parque nacional no Extremo Oriente russo que divulgou as imagens nesta sexta-feira (26).



Os felinos podem ser vistos de pé em uma elevação rochosa com vista para uma floresta. A mãe, à espreita, talvez tendo avistado outro animal, sai de cena. Então, seus três filhotes a observam em silêncio por mais de um minuto.



Segundo Ivan Rakov, porta-voz do parque "Terra dos Leopardos", criado em 2012 e localizado na região russa de Primorye, esta é a primeira vez que esta fêmea é filmada com seus filhotes.



"Descobrimos que ela era capaz de criar uma família", disse Rakov à AFP, observando que é a "primeira ninhada" desta mãe chamada "Leo 117F", que tem cerca de quatro anos de idade.



Segundo Rakov, criar uma ninhada tão grande não é uma tarefa fácil e requer "muito espaço e comida".



Conhecidos por suas habilidades de escalada, os leopardos de Amur são considerados os grandes felinos mais raros do mundo e estão em perigo de extinção, de acordo com a União Internacional para Conservação da Natureza.



Nos últimos anos, as medidas tomadas pelas autoridades russas e chinesas contra o desmatamento e a caça ilegal levaram a um aumento significativo em seu número. Sua população é estimada atualmente em mais de 100 indivíduos na Rússia, contra cerca de 35 20 anos atrás.



Para Ivan Rakov, o leopardo de Amur, "voltou dos mortos".



Por muito tempo, esses leopardos foram objeto de intensa caça, pois a medicina chinesa lhes atribuía virtudes terapêuticas.



"Pelo menos 80% de seu hábitat está agora sob vigilância", diz Kostyria, observando que a população de veados, alimento favorito dos felinos, aumentou neste território.