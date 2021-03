Em conversa telefônica, Johnson e Biden discutem sanções impostas à China

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversaram nesta sexta-feira, 26, por telefone, segundo comunicado do governo britânico divulgado há pouco. A nota destaca que os líderes discutiram as sanções impostas pelos dois países à China, por supostas violações de direitos humanos, e expressaram preocupações pelas ações de retaliação anunciadas por Pequim.



A conversa acontece em meio à escalada das tensões entre o governo chinês e potencias ocidentais. Ontem, o gigante asiático anunciou sanções a Londres, em resposta a punições semelhantes anunciadas pela nação insular europeia, e também por EUA, União Europeia e Canadá.



De acordo com o comunicado, Johnson e Biden também falaram sobre o combate às mudanças climáticas e compartilharam objetivos para as cúpulas marcadas para abril e novembro. Sobre a questão da Irlanda, eles ressaltaram interesse em proteger o Acordo da Sexta-feira Santa, que encerrou conflitos na região em 1998.