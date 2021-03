Morre menino mexicano que tentava migrar para os EUA, diz patrulha fronteiriça

Um menino mexicano de nove anos morreu tentando cruzar o Rio Grande para entrar nos Estados Unidos, informaram as autoridades que patrulham a área nesta sexta-feira (26), em meio a um debate sobre o aumento do fluxo de migrantes.



Esse menor foi encontrado com uma mulher guatemalteca e um menino de três anos. Todos os três estavam inconscientes, encontrados em uma ilha no rio, em 20 de março.



"Os agentes encontraram os indivíduos e imediatamente tentaram aplicar os primeiros socorros e transportá-los para a terra firme", relatou o escritório da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP).



A mulher e a criança de três anos foram reanimados, mas a outra criança morreu.



Esses três migrantes - que não foram identificados - faziam parte de um grupo de mais de 500 pessoas resgatadas de situações de perigo nos últimos cinco meses.



Um alto funcionário da CBP indicou que os números continuam a aumentar e que cerca de 6.000 migrantes sem documentos foram interceptados na quinta-feira tentando entrar no país.



Mas, ao contrário do que acontecia no passado - quando a maioria dos migrantes eram adultos que viajavam sozinhos -, recentemente, quase metade são famílias ou menores desacompanhados.



A grande maioria é devolvida ao território mexicano, mas os menores sozinhos e algumas famílias podem entrar nos Estados Unidos.



Os centros de acolhimento de crianças, tanto os de propriedade da CBP quanto os administrados pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS), estão superlotados.



Na quarta-feira, o CBP tinha como responsabilidade cuidar de 5.156 menores, e o HHS - que depois tem a tarefa de tentar reunir as crianças com parentes nos Estados Unidos - abrigava 11.900.



- Aumento no inverno -



Em fevereiro, mais de 9.000 menores desacompanhados - a maioria do México e da América Central - entraram nos Estados Unidos e neste mês os números devem ultrapassar 14.000.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu na quinta-feira sua forma de lidar com a situação dos migrantes na fronteira, algo que está no centro do debate político e tem sido duramente criticado pelos republicanos.



Em contraste com seu antecessor, Donald Trump, que tentou blindar a fronteira, o novo presidente democrata endossou um projeto de lei para oferecer um caminho de cidadania aos 11 milhões de imigrantes sem documentos estimados no país e começou a admitir parte dos solicitantes de asilo que esperavam há meses em acampamentos no México.



Biden disse que o aumento do fluxo de pessoas se deve a fatores sazonais, já que os migrantes procuram evitar o verão boreal devido às temperaturas extremas do deserto.



Ele também disse que as crianças são aceitas nos Estados Unidos por razões humanitárias.



A Patrulha de Fronteira espera que o aumento do fluxo migratório continue.



"Esperamos que os números continuem até os meses de verão", disse ele.