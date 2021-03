Restos de um foguete SpaceX iluminam o céu dos EUA em seu retorno à atmosfera

O impressionante espetáculo de luzes no céu do noroeste dos Estados Unidos na quinta-feira à noite aconteceu provavelmente devido aos restos de um foguete do SpaceX que retornou à atmosfera, anunciou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS).



"Os objetos brilhantes no céu que foram amplamente informados eram restos da segunda etapa de um foguete Falcon 9", tuitou o Serviço Meteorológico Nacional em Seattle, que disso esperar dados mais detalhados para confirmar oficialmente a informação.



Os vídeos publicados nas redes sociais mostram um conjunto de pontos brilhantes e feixes de luz que se movem lentamente pelo céu antes de sumir. Alguns internautas sugeriram que o fenômeno poderia ser uma chuva de meteoritos ou inclusive, ironizando, uma invasão alienígena.



Segundo a imprensa local, o fenômeno foi observado pouco depois das 21h00 (01h00 de sexta-feira no horário de Brasília), e foram publicados vídeos de Washington e Oregon, ambos no noroeste dos Estados Unidos.



Para o Serviço Meteorológico Nacional de Seattle, é mais provável que tenha sido causado por detritos espaciais do que por meteoritos, que viajariam muito mais rápido.



"O que as pessoas estão vendo é um foguete que cai através da atmosfera a mais de 27.000 milhas por hora (cerca de 43.450 e se rompe devido ao calor gerado por tal velocidade", confirmou à AFP Jonathan McDowell, do Centro de Astrofísica de Harvard.



"As partes que se fundem mais facilmente vão primeiro e as peças mais densas sobrevivem mais tempo, dando a aparência de múltiplas peças brilhantes que vão todas na mesma direção", acrescentou.



"É um erro, normalmente este tipo de foguete da SpaceX realiza uma queima de órbita", explicou McDowell.



Uma queima de órbita é uma manobra na qual se disparam os propulsores de uma nave espacial para freá-la e começar sua descida para a atmosfera, que quase desintegra de forma controlada.



