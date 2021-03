Relatora da ONU denuncia 'táticas de intimidação' da Arábia Saudita

Uma relatora da ONU, Agnes Callamard, disse nesta sexta-feira (26) que foi ameaçada por uma autoridade saudita após sua investigação sobre o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018.



"A ameaça da Arábia Saudita foi flagrante, ocorreu em uma estrutura diplomática de alto nível e foi revelada e confirmada pela ONU", escreveu a francesa no Twitter.



O responsável saudita em questão é o chefe da comissão de Direitos Humanos, Awad Alawad, que negou as acusações.



O jornal britânico The Guardian revelou essa semana as supostas ameaças, que teriam ocorrido durante uma reunião com funcionários da ONU em Genebra, em janeiro de 2020.



Alawad teria dito aos funcionários das Nações Unidas que "cuidaria" de Callamard se ela continuasse com suas denúncias.



Callamard é relatora especial da ONU para execuções extrajudiciais, sumárias e arbitrárias.



A especialista garante que o comentário foi percebido por seus colegas em Genebra como uma "ameaça de morte".



Rupert Colville, porta-voz do escritório de direitos humanos da ONU, confirmou que "os detalhes do artigo do Guardian sobre a ameaça contra Agnes Callamard eram precisos".



"Embora eu não consiga lembrar minhas palavras exatas, eu nunca quis ameaçar alguém designado pela ONU, ou qualquer outra pessoa", tuitou Alawad.



"Rejeito esta sugestão nos termos mais fortes", escreveu o ex-ministro saudita, acrescentando que está "abatido porque qualquer coisa que diga pode ser interpretada como uma ameaça".



Jamal Khashoggi foi assassinado no consulado de seu país em Istambul em 2018, em um evento que causou comoção global.