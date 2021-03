Pessoal marítimo e da aviação devem ter prioridade na vacinação (OMS)

Profissionais dos setores marítimo e aéreo devem ter prioridade para a vacina contra a covid-19, já que o transporte é atividade essencial, segundo cinco organizações internacionais.



"Para que o transporte marítimo e aéreo continue com segurança, é necessário facilitar a travessia de fronteiras para marítimos e tripulações de aeronaves", de modo que os governos devem considerá-los "uma prioridade em seus planos de vacinação anticovid-19", afirmam em um comunicado.



O texto é assinado pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Internacional do Trabalho (OIT), Escritório de Migração Internacional e Organização Marítima Internacional (OMI).



Estas duas categorias de pessoal "devem ser protegidas o mais rapidamente possível", insistem as cinco organizações internacionais, que defendem um planejamento cuidadoso sobretudo do transporte marítimo, visto que as suas tripulações passam longos meses no mar.



O comunicado enfatiza que 80% do volume do comércio mundial transita por navio "e a economia mundial depende de dois milhões de marítimos que operam as frotas mundiais".