O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, criticou nesta sexta-feira o fato de a Rússia ter transformado sua vacina Sputnik V contra o coronavírus em uma ferramenta de "propaganda".



"Pela maneira como está sendo administrada é mais um meio de propaganda e de diplomacia agressiva que uma forma de solidariedade e ajuda de saúde", declarou à rádio France Info.



Le Drian disse que Rússia e China estão utilizando suas vacinas para ganhar influência no exterior "inclusive antes de vacinar suas próprias populações".



O ministro afirmou que a Rússia anunciou com "muita atenção midiática" que entregaria 30.000 doses da vacina à Tunísia. Mas o programa Covax, apoiado pela ONU, já entregou 100.000 doses ao país, com outras 400.000 previstas para maio, disse.



"Assim é o verdadeiro trabalho de solidariedade, assim é a verdadeira cooperação de saúde", disse Le Drian.



A Sputnik V foi inicialmente recebida com ceticismo no exterior, mas sua confiabilidade foi validade em fevereiro pela revista científica The Lancet.



A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) está examinando atualmente o pedido de autorização.