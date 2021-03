A dívida pública francesa atingiu no ano passado 115,7% do Produto Interno Bruto (PIB) e o déficit representou 9,2% do PIB, o nível mais elevado desde 1949, devido à crise econômica provocada pela pandemia de coronavírus, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (Insee).



O déficit público foi de 211,5 bilhões de euros (248 bilhões de dólares). Em 2019, antes do início da pandemia, a dívida pública alcançava 97,6% do PIB e o déficit 3,1%.



A economia francesa registrou queda de 8,2% em 2020, quando o governo se viu obrigado a adotar pacotes de apoio para evitar as falências de empresas e os cortes de empregos.