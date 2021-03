Tornados deixam cinco mortos no Alabama

Cinco pessoas, incluindo três membros da mesma família, morreram nesta quinta-feira na passagem de um tornado pelo Alabama, onde várias regiões foram declaradas em estado de emergência, anunciaram autoridades daquele estado americano.



"Peço a todas as pessoas que estiveram no caminho desses tornados que permaneçam em alerta", pediu a governadora Kay Ivey. Imagens dos fenômenos circularam pelas redes sociais, mostrando escombros voando, árvores caídas e casas destruídas.



Na localidade de Ohatchee, três pessoas da mesma família que estavam abrigadas "em uma estrutura de madeira" morreram, bem como outra pessoa, que estava em um motorhome, informou à AFP o médico legista do condado de Calhoun, Pat Brown. Uma quinta vítima foi registrada em Wellington, acrescentou, apesar de os serviços de emergência do condado terem pedido à população que se protegesse.



O xerife de Calhoun deu conta de "danos significativos" em Ohatchee e perto de Wellington. Segundo o site poweroutage.us, mais de 35 mil residências no Alabama estavam sem eletricidade no fim da tarde.