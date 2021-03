O presidente da França, Emmanuel Macron, considerou nesta quinta-feira que a União Europeia terá que "completar" sua resposta econômica e orçamentária contra a crise da covid-19, para que a recuperação seja "mais forte" e não esteja muito distante da dos Estados Unidos.



"Precisamos simplificar drasticamente nossas respostas. Somos muito lentos, muito complexos, estamos muito inseridos em nossa própria burocracia", criticou o chefe de Estado francês à imprensa após uma cúpula europeia realizada por videoconferência.



Emmanuel Macron sublinhou que a saída da crise passaria pela "manutenção das medidas de apoio orçamentário durante o período de crise da saúde e pela rápida implementação do plano de recuperação europeu" de 750 bilhões de euros aprovado em julho.



Com este compromisso "extremamente forte", a UE estava "à altura da tarefa" em sua resposta após a primeira onda da epidemia, na primavera de 2020. Mas, após a segunda e terceira ondas, "podemos ter que completar esta resposta", avisou.



"A força da resposta dos EUA e o plano anunciado há poucos dias pelo presidente [Joe] Biden e seu Congresso nos colocam diante de uma responsabilidade histórica", estimou o presidente francês, referindo-se à decisão de injetar 1,9 trilhão de dólares na economia americana.



Segundo as projeções, "vemos que os Estados Unidos vão recuperar, mais ou menos, em meados de 2021 o seu nível absoluto anterior à crise e, sobretudo, voltarão rapidamente à trajetória em que estavam", analisou Macron.



A UE, por outro lado, não recuperará esse patamar "até a primavera-verão de 2022", uma diferença "preocupante porque é uma perda de potencial de crescimento", concluiu o presidente da França, que defende "uma resposta mais contundente".