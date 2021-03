O artefato que a Coreia do Norte lançou nesta quinta-feira (25) era um novo "projétil tático guiado" com um motor de combustível sólido, informou a agência oficial nesta sexta-feira (noite de quinta no Brasil).



O lançamento foi supervisionado pelo funcionário de alta patente Ri Pyong Chol, que disse que o teste, bem sucedido, foi "de grande importância para melhorar as capacidades militares do país", explicou a agência estatal de notícias KCNA.