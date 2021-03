Estrela de 'Arrested Development', Jessica Walter, morre aos 80 anos

A atriz americana Jessica Walter, mais conhecida pelo público moderno por interpretar a amarga avó da comédia cult "Arrested Development", morreu aos 80 anos, informou seu agente à AFP nesta quinta-feira (25).



A atriz vencedora do Emmy apareceu em dezenas de programas de TV e filmes, como "Play Misty for Me", de Clint Eastwood, e "Grand Prix" com um papel decisivo em 1966, antes de interpretar a desequilibrada Lucille Bluth em "Arrested Development".



"É com o coração pesado que confirmo o falecimento de minha amada mãe Jessica", declarou a filha Brooke Bowman em um comunicado.



"Uma atriz que trabalha há mais de seis décadas, seu maior prazer foi levar alegria aos outros por meio de suas histórias na tela e fora dela", comentou.



"Enquanto seu legado viverá através de seu trabalho, ela também será lembrada por muitos por sua inteligência, classe e joie de vivre em geral", finalizou.



História excêntrica de uma família californiana rica e profundamente disfuncional, "Arrested Development" foi aclamada pela crítica durante sua exibição original na Fox, até ser cancelada em 2006.



Após uma forte campanha feita por sua legião de fãs, a série foi retomada na Netflix por mais duas temporadas, e é regularmente listada entre os seriados de TV mais influentes de todos os tempos.



A série foi estrelada por Jason Bateman, Will Arnett, Michael Cera e Portia de Rossi, além de narrada pelo produtor-executivo Ron Howard.



"Ela (Walter) era uma força, e seu talento e humor eram incomparáveis. Descanse em paz, Mama Bluth", tuitou o colega Tony Hale.



"Amo você, Gangie", afirmou Alia Shawkat, usando o apelido afetuoso da família para Lucille.



NETFLIX