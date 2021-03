O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira (25) que não busca um "confronto" com a China, mas que haverá uma intensa competição entre as superpotências rivais.



Em sua primeira coletiva de imprensa desde que assumiu o cargo, em 20 de janeiro, Biden se referiu ao telefonema de duas horas que manteve com o presidente chinês, Xi Jinping.



"Voltei a deixar claro para ele o que havia dito pessoalmente em várias ocasiões, que não buscamos o confronto, embora saibamos que haverá uma competição muito forte", disse.