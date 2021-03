Navalny denuncia 'tortura' por privação do sono

O opositor russo preso Alexei Navalny denunciou aos serviços de segurança russos que seus carcereiros estão privando-o do sono durante a noite, o que equivale a uma "tortura", segundo o texto da carta publicada em seu site nesta quinta-feira (25).



Os guardiões "me impedem de dormir, é de fato uma tortura por privação do sono", escreveu o opositor, que afirma em sua carta que é acordado "oito vezes toda noite".



Navalny, o opositor ao presidente Vladimir Putin mais conhecido, sofre "fortes dores" nas costas e na perna esquerda, informou sua advogada Olga Mikhailova, que disse temer pela vida de seu cliente.



"Para mim, seu estado de saúde é obviamente extremamente problemático (...). Todos temem pela sua vida e sua saúde", afirmou ela à rede russa de oposição Dojd. Ela finalmente conseguiu se reunir com o opositor na colônia penitenciária onde ele cumpre a pena.