A Rússia registrou uma temperatura média recorde em 2020, o que provocou um retrocesso histórico da calota polar durante o verão boreal (inverno no Brasil) - anunciou o instituto meteorológico Rosguidromet, em um relatório divulgado nesta quinta-feira (25).



Em 2020, a temperatura média anual foi 3,22ºC superior à média do período de referência (1961-1990), e 1ºC acima do recorde precedente de 2007. Por causa disso, a rota marítima do norte "estava quase totalmente livre de gelo" no final do verão passado, até se situar em seu nível histórico "mais baixo".