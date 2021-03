Demonstração de força armada pró-iraniana em Bagdá

Dezenas de picapes cheias de homens encapuzados e armados circularam por Bagdá nesta quinta-feira, em uma nova demonstração de força dos pró-iranianos contra o primeiro-ministro Mustafa al Kazimi, que acaba de propor uma retomada do "diálogo" com Washington.



Em veículos cor cáqui, usando balaclavas com a inscrição "Rabaa Allah", a "gangue de Deus" no dialeto iraquiano, esses homens exibiam retratos de Kazimi - considerado mais pró-americano do que seu antecessor - e de outras autoridades com marcas de que foram pisoteados, como um insulto.



Rabaa Allah é o mais novo e mais poderoso dos grupos pró-Irã do Iraque. É, segundo especialistas, uma emanação das brigadas do Hezbollah, facção pré-existente integrada ao próprio Estado.



Essas manifestações de força - que não são incomuns no Iraque, já que o líder xiita Moqtada Sadr realizou outra semelhante no início de fevereiro - ocorrem em um contexto político-econômico muito tenso.



Na terça-feira, um funcionário do governo iraquiano anunciou que Bagdá havia oficialmente solicitado um novo "diálogo estratégico" com o governo Joe Biden, como foi o caso durante o de Donald Trump.



O Iraque e os Estados Unidos deveriam, em particular, voltar a discutir a questão dos 2.500 soldados americanos presentes no Iraque, cujo Parlamento votou por sua expulsão há mais de um ano.



Nenhuma data foi definida até agora a este respeito, e é altamente provável que as negociações sejam virtuais devido à pandemia de covid-19.



Nesta quinta-feira, um membro do Rabaa Allah leu uma declaração afirmando: "Saímos com nossos fuzis para enviar uma mensagem de ameaça (...) ao ocupante americano e ao governo colaboracionista (iraquiano)".