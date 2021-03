Região no sudoeste da Alemanha suspenderá restrições anticovid em abril

A região alemã do Sarre, no sudoeste, será a primeira do país a acabar com as principais restrições anticovid, a partir de 6 de abril, logo depois da Páscoa - anunciaram as autoridades locais nesta quinta-feira.



A partir dessa data, cinemas, teatros, salas de concertos, varandas de cafés e restaurantes, assim como academias, poderão reabrir. Também serão reduzidas as limitações para grupos e reuniões, informou Tobias Hans, presidente desta região que faz fronteira com França e Luxemburgo.



"Decidimos aliviar as restrições para a vida privada e pública", disse ele, observando, porém, que um teste negativo rápido deverá ser apresentado no mesmo dia.



Esta iniciativa surge depois do aumento dos protestos na Alemanha contra a tentativa do governo de impor medidas restritivas na Semana Santa.



A decisão da Sarre, um dos menores estados do país com cerca de um milhão de habitantes, tem um valor simbólico, no momento em que a população alemã critica cada vez mais as medidas para conter a pandemia do coronavírus.