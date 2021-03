A navegação no Canal de Suez está "suspensa temporariamente" até a retirada do gigantesco cargueiro que bloqueia o tráfego desde quarta-feira, anunciou nesta quinta-feira (25) a agência que administra a passagem marítima no Egito.



"As autoridades marítimas indicaram que 13 navios do comboio norte (procedentes do Mar Mediterrâneo) (...) que deveriam passar estão atracados em áreas de trânsito até a operação de retirada seja concluída", afirmou George Safwat, porta-voz da Autoridade do Canal de Suez (SCA, na sigla em inglês).