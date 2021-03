A saúde do opositor Alexei Navalny é "satisfatória", anunciou nesta quinta-feira (25) o Serviço Penitenciário Russo (FSIN), um dia depois de uma de suas advogadas afirmar que sua condição piorou desde que foi levado para o centro de detenção.



"Em 24 de março realizamos exames médicos a pedido dos detentos", afirmou o FSIN. O comunicado acrescenta que o estado de saúde de Navalny é "considerado estável e satisfatório".



A advogada do opositor russo, que cumpre uma pena de dois anos e meios de prisão, fez um alerta na quarta-feira sobre o estado de saúde de Navalny.



Olga Mikhailova, uma das principais advogadas do crítico do Kremlin, disse à AFP que Navalny recentemente se queixou de "fortes dores nas costas", acrescentando que na terça-feira começou a não sentir uma das pernas.



Navalny está em uma colônia penal de Pokrov, 100 km ao leste de Moscou, considerada uma das mais duras da Rússia.



O opositor, de 44 anos, sobreviveu a um envenenamento no ano passado com Novichok, um agente neurotóxico desenvolvido na era soviética para fins militares.



Ao regressar à Rússia em janeiro, após convalescença na Alemanha, foi imediatamente detido e condenado em um caso de fraude ocorrido em 2014, que ele afirma ter motivações políticas.