Ex-chefe do programa de vacinação de Trump é acusado de assédio sexual

O ex-encarregado do programa de vacinação anticovid do governo de Donald Trump, Moncef Slaoui, foi acusado de assédio sexual e demitido do grupo farmacêutico britânico GSK.



Em nota publicada nesta quarta-feira (24), o GSK anunciou o "fim do contrato de Moncef Slaoui", que era presidente do conselho de administração da Galvani, uma de suas subsidiárias, associada à Verily, filial da Alphabet, controladora do Google.



A demissão de "efeito imediato" segue "uma carta recebida contendo alegações de assédio sexual e má conduta com um funcionário da GSK por Slaoui, ocorrido há vários anos", disse o comunicado.



O grupo garantiu que abriu uma investigação com a ajuda de um gabinete jurídico e que "confirmou as acusações".



"O comportamento do Dr. Slaoui é totalmente inaceitável [...] e contrário aos valores da cultura GSK", insistiu o grupo.



Slaoui passou a maior parte de sua carreira na GSK, onde ingressou em 1988, progredindo na hierarquia.



Ele estava no conselho de administração desde 2006 e liderou as atividades de pesquisa e desenvolvimento do grupo, inclusive no setor de vacinação.



Ele deixou o grupo em 2017, embora ainda fosse assessor dele.



Ele foi nomeado conselheiro científico chefe do governo Donald Trump para pesquisa de vacinas em 2020, até a chegada de Joe Biden à Casa Branca, que encerrou o programa para se concentrar na campanha de imunização.