Exército suíço fecha escola de controle antibacteriano devido à covid-19

O exército suíço fechou um centro de treinamento especializado na luta contra ameaças biológicas, químicas e nucleares, devido à variante britânica mais contagiosa do vírus da covid-19.



Cinquenta e nove soldados testaram positivo na escola de defesa NBC 77 em Spiez, região central da Suíça, e outros 87 foram colocados em quarentena, disse o Ministério da Defesa em um comunicado.



A escola tem apenas 200 militares, por isso o serviço de treinamento teve que ser "temporariamente interrompido".



"Felizmente, não temos que lamentar nenhum caso grave" e todos os militares estão confinados e tratados no centro, segundo o comunicado.



"Estão sendo efeituadas investigações para determinar como o vírus pode ter se propagado na escola nesta escala", disse o ministério, que saudou o fato de as medidas de proteção tomadas "terem permitido evitar a propagação fora da escola".



Até agora, os testes detectaram apenas infecções com a variante britânica B.1.1.7 do SARS-CoV-2, muito mais contagiosa que a original e que se espalhou pela Suíça.



O exército considerou que a variante "pode ter favorecido a evolução da epidemia" na escola.



Devido a covid-19, o governo federal teve que estender algumas restrições por várias semanas, como o fechamento de bares, restaurantes, teatros e cinemas.