Líder miliciano líbio Mahmoud al Werfalli é morto em Bengasi

O líder miliciano líbio Mahmoud al Werfalli, alvo de duas ordens de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI), foi morto a tiros nesta quarta-feira (24) quando estava em seu carro em Bengasi (leste), informou uma fonte dos serviços de segurança.



Membro das forças leais ao marechal Khalifa Haftar, líder do autoproclamado Exército Nacional Líbio (ANL), Werfalli foi "morto junto com seu primo, depois que homens armados não identificados atiraram contra seu carro no centro de Bengasi", declarou esta fonte, que pediu para ter sua identidade preservada.



Os dois ficaram gravemente feridos e morreram ao dar entrada no hospital de Bengasi, perto do local do ataque, informou outra fonte.



O TPI emitiu sua primeira ordem de prisão contra Werfalli em agosto de 2017, após acusá-lo de ter ordenado ou realizado pessoalmente a execução de 33 pessoas entre 2016 e 2017.



A segunda ordem de prisão foi emitida em julho de 2018 pela "suposta responsabilidade no assassinato como crime de guerra".



Werfalli era acusado de ter executado pessoalmente dez pessoas em frente a uma mesquita em Bengasi, em 24 de março daquele ano.



Nascido em 1978, Werfalli foi comandante da brigada Al Saiqa, uma unidade de elite que desertou do exército líbio durante o levante popular de 2011, que acabou com a deposição do ditador Muammar Kadhafi.