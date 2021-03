Saúde do opositor russo Navalny piora na prisão, alerta sua advogada

A advogada do opositor russo Alexei Navalny, que cumpre pena de dois anos e meio de prisão, alertou nesta quarta-feira (24) sobre sua saúde, que piorou desde que ele chegou ao campo de detenção.



Olga Mijailova, uma das principais advogadas do crítico do Kremlin, disse à AFP que Navalny recentemente se queixou de "fortes dores nas costas", acrescentando que na terça-feira começou a não sentir uma das pernas.



O opositor foi atendido por um neurologista, mas este não deu um diagnóstico, limitando-se a lhe dar comprimidos de ibuprofeno, analgésico e anti-inflamatório.



"Este é todo o tratamento dele", preocupou-se a advogada, dando a entender que este medicamento não resolverá o problema de saúde do ativista. "Não sei o que há de errado com ele. Ele deveria consultar um médico de verdade", acrescentou Mijailova.



A advogada disse, ainda, que nesta quarta-feira não pôde visitar seu cliente, que está detido em uma colônia penal em Pokrov, 100 km a leste de Moscou, conhecida como uma das mais duras da Rússia.



Por sua vez, um dos principais colaboradores de Navalny, Leonid Volkov, considerou que a administração penitenciária poderia tentar ocultar uma possível transferência do opositor para a enfermaria.



"Não sabemos onde Alexei Navalny está, ou por que o escondem de seus advogados", escreveu Volkov no Facebook.



Outra colaboradora, Maria Pevshij, disse acreditar "que a vida de Navalny está em perigo e exigimos que eles tenham acesso a seus advogados".



Navalny, de 44 anos, sobreviveu a um envenenamento no ano passado com Novichok, um agente neurotóxico desenvolvido na era soviética para fins militares.



Ao regressar à Rússia em janeiro passado, após convalescença na Alemanha, foi imediatamente detido e condenado em um caso de fraude ocorrido em 2014, que afirma ter motivações políticas.



