Finlândia e Islândia retomarão parcialmente a vacinação anticovid com AstraZeneca

Finlândia e Islândia, que suspenderam o uso da vacina anticovid da AstraZeneca devido aos casos suspeitos de coágulos sanguíneos, anunciaram nesta quarta-feira (24) que voltarão a usá-la em maiores de 65 anos e de 75 anos respectivamente.



"Não existe nenhum aumento do risco de problemas muito raros de coagulação sanguínea após a vacinação em pessoas maiores de 65 anos [...]. Sendo assim, a vacinação nessa faixa etária pode continuar com normalidade", anunciou a agência de saúde finlandesa, THL, cuja decisão entrará em vigor na segunda-feira.



No entanto, "como medida de precaução", a vacinação com esse imunizante continuará suspensa em menores de 65 anos, para os quais ainda se está investigando "uma eventual relação de causalidade" entre a vacina e os poucos casos de morte ou de problemas graves de coagulação sanguínea registrados, informou a agência.



Por outro lado, a ministra islandesa da Saúde, Svandis Svavarsdottir, anunciou que seu país retomará o uso da vacina AstraZeneca para os maiores de 70 anos, o que chamou de "uma boa notícia".



Os países nórdicos foram os primeiros a suspender o uso do imunizante. Dinamarca e Suécia informarão sua decisão na quinta-feira e a Noruega na sexta.