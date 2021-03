Biden encarrega sua vice de gestão da crise migratória na fronteira sul

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira (24) ter encarregado a vice-presidente, Kamala Harris, da gestão da crise migratória na fronteira dos Estados Unidos com o México.



"Não consigo pensar em ninguém mais qualificado", declarou Biden a repórteres em uma reunião na Casa Branca junto a Harris e os chefes dos Departamentos de Segurança Interna (DHS) e de Saúde.



"Ela aceitou liderar este esforço diplomático", acrescentou, em alusão aos diálogos com o México e os países do Triângulo do Norte da América Central, de onde provém a maioria dos menores que chegam aos Estados Unidos.



Esta é a primeira missão que Biden encarrega à sua vice-presidente.



"Esta nova alta que estamos assistindo começou durante o governo passado, mas agora é nossa responsabilidade", disse Biden em relação aos números de chegadas na fronteira.



Este anúncio coincide com o envio de uma delegação da Casa Branca à fronteira, em meio a acusações dos republicanos de que o governo não adota as medidas necessárias para enfrentar a crise na fronteira sul, especialmente em relação a um aumento das chegadas de menores desacompanhados.



Durante a reunião, Harris reiterou a mensagem que o governo Biden busca transmitir. "As pessoas não deveriam vir à fronteira agora", disse a vice-presidente.