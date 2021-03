Beatificação do 'médico dos pobres' da Venezuela será em 30 de abril

A beatificação de José Gregorio Hernández, conhecido como o "médico dos pobres", será no dia 30 de abril em Caracas, com público restrito devido à pandemia de covid-19, informou nesta quarta-feira a Conferência Episcopal da Venezuela (CEV).



A logística da celebração será "estritamente" determinada "de acordo com a evolução da covid nas próximas semanas", informou o cardeal Baltazar Porras, administrador apostólico da arquidiocese de Caracas.



"Em hipótese alguma podemos pensar numa concentração massiva como seria de se esperar em condições normais. Aliás, se necessário, até avaliamos o cenário mais extremo que é uma celebração sem a presença de fiéis veiculada pelos meios audiovisuais", afirmou.



O número dois do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, presidirá a cerimônia no estádio da Universidade Central da Venezuela, onde Hernández foi aluno e professor, acrescentou.



A devoção une milhões de crentes venezuelanos. Nascido na pequena cidade de Isnotú (estado de Trujillo, oeste) em 26 de outubro de 1864, Hernández, segundo a tradição, tratou gratuitamente centenas de pacientes durante a epidemia de gripe espanhola no início do século XX.



Em 19 de junho de 2020, sua beatificação foi aprovada, depois que uma comissão teológica composta por sete especialistas concluiu que um milagre de Hernández salvou a vida da menina Yaxury Solórzano, gravemente ferida durante um assalto, em março de 2017, quando ela tinha 10 anos.



A menina levou um tiro na cabeça quando ladrões tentaram roubar a motocicleta de seu pai e sofreu perda de massa cerebral e uma fratura no crânio. Os médicos alertaram que se ela sobrevivesse ficaria com sequelas permanentes. Ela, porém, se recuperou totalmente.



"Durante a intervenção cirúrgica, a mãe de Yaxury pediu fervorosamente pela intercessão do Dr. José Gregorio Hernández diante de Deus, e ela mesma afirma ter percebido sua presença, quando sentiu uma mão em seu ombro e uma voz que lhe falou: 'Fica calma, vai dar tudo certo!'", informa o CEV em comunicado.



A beatificação é a última etapa anterior à canonização como santo.