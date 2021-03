Homem é preso após alerta de bomba no palácio de Elizabeth II na Escócia

Um homem foi detido pelas forças de ordem após a descoberta de um pacote suspeito que exigiu o envio de uma equipe especial ao Palácio de Holyrood, residência oficial da rainha Elizabeth II na Escócia, informou nesta quarta-feira (24) a polícia local.



Por volta das 20h50 (17h50 de Brasília), a polícia recebeu uma ligação informando que um pacote suspeito estava no palácio real de Edimburgo.



O pacote foi "neutralizado" por uma equipe do esquadrão antibombas, segundo um porta-voz da polícia.



Um indivíduo de 39 anos foi preso, disse a fonte, acrescentando que não houve "ameaças" ao público e que uma investigação ainda está em andamento para determinar as circunstâncias desse incidente.



Localizado no coração de Edimburgo, o Palácio de Holyrood é uma das maiores atrações turísticas da Escócia.



Atualmente está fechado para visitantes devido à pandemia do coronavírus.



Elizabeth II reside lá quando tem compromissos oficiais neste país do norte do Reino Unido.