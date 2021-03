Tesla anuncia que clientes podem pagar com bitcoins e impulsiona alta da moeda virtual

"Agora você pode comprar um Tesla com bitcoins" nos Estados Unidos - anunciou nesta quarta-feira (24) no Twitter o presidente e fundador da Tesla, Elon Musk, o que fez aumentar o preço da moeda virtual.



Por volta das 13h10 GMT (10h10 de Brasília), a criptomoeda subia 4,3%, a 56.802 dólares.



No site da fabricante de veículos elétricos, agora existem duas possibilidades: "Pedido com cartão" e "Bitcoins".



Devido à extrema volatilidade das criptomoedas, a maioria das empresas que aceitam pagamentos com criptomoedas converte imediatamente o valor recebido em dólares.



No entanto, Musk, oficialmente proclamado "Technoking" (rei da tecnologia) em meados de março por sua empresa, indicou que a Tesla não revenderia imediatamente os bitcoins obtidos dessa forma.



Nos "termos e condições" da venda, a empresa esclarece que os interessados deverão pagar o equivalente em bitcoins ao valor expresso em dólares, e que os clientes terão um prazo para efetuar o pagamento. Depois de expirado, o valor pode mudar.



A fabricante havia indicado no início de fevereiro que planejava aceitar moeda virtual para o pagamento de seus carros, mas não especificou quando exatamente o faria.



"A possibilidade de pagar com bitcoins estará disponível fora dos Estados Unidos ainda este ano", tuitou Musk.



Ao mesmo tempo, a Tesla anunciou que investiu 1,5 bilhão de dólares de seu caixa em bitcoins, uma decisão inesperada que fez o preço da criptomoeda disparar.



A reação nesta quarta-feira foi moderada, e o bitcoin permaneceu abaixo de seu maior recorde de 61.742 dólares no início deste mês.



TESLA MOTORS