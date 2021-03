Herói do filme 'Hotel Ruanda' se nega a comparecer em seu julgamento

Paul Rusesabagina, estrela do filme "Hotel Ruanda", julgado desde meados de fevereiro em Kigali por "terrorismo", não compareceu a seu julgamento nesta quarta-feira (24) e informou às autoridades penitenciárias que vai não comparecer às audiências por acreditar que seu direito de defensa foi violado.



Rusesabagina, de 66 anos, ex-diretor do hotel das Mil Colinas de Kigali, ficou famoso por um filme de 2004 que conta como ele salvou mais de 1.000 pessoas durante o genocídio de Ruanda.



Este hutu moderado havia se tornado um crítico do regime do então presidente de Ruanda, Paul Kagame.



Vivia no exílio desde 1996, nos Estados Unidos e na Bélgica, e foi detido no final de agosto em Ruanda, em circunstâncias especiais, quando saiu de um avião que pensava ir para o Burundi. Ele e seus advogados denunciam um "sequestro".



Paul Rusesabagina enfrenta nove acusações, uma delas de terrorismo. Está sendo julgado por apoiar a Frente de Libertação Nacional (FLN), um grupo rebelde acusado de ter lançado ataques mortais em Ruanda nos últimos anos.



Em 12 de março, anunciou sua intenção de boicotar as audiências, ao considerar que seus direitos "foram violados" após a negação de seu pedido de adiamento do julgamento por pelo menos seis meses para preparar sua defesa.



Sua família diz não ter acesso às mais de 5.000 páginas de seu arquivo.